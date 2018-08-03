  • 3 августа 20183.08.2018пятница
  • USD63,1358
    EUR73,4206
  • В Тюмени 23..25 С 8 м/с ветер юго-западный

Врачи "Медицинского города" прооперировали мужчину, едва не потерявшего голос

Общество, 11:00 03 августа 2018

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Пациента с папилломатозом гортани прооперировали врачи "Медицинского города", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Молодой мужчина 35 лет заметил изменения в голосе в конце 2017 года. Он жаловался на нараставшую осиплость. Врачи поликлиники по месту жительства, куда обратился пациент, провели необходимое обследование и с подозрением на злокачественное образование направили в "Медицинский город".

"Когда он к нам обратился, мы увидели, что образование поражает левую голосовую складку и переходит на переднюю комиссуру - переднюю стенку гортани. Мы назначили пациенту полное обследование, которое позволило нам установить диагноз – папилломатоз гортани", - рассказал врач-онколог "Медицинского города" Анатолий Егорин.

Папилломатоз – это доброкачественное образование, которое требует своевременного удаления. Пациенту было назначено хирургическое вмешательство.

"Операция проводилась эндоларингеально. В просвет гортани был установлен жесткий опорный ларингоскоп, через который мы визуализировали на мониторе голосовые складки, увидели полный объем образования и удалили его. Также мы воздействовали на ложе образования аргоном, чтобы папиллома не образовалось повторно", - пояснил Анатолий Егорин.

Специалист отметил, что такое вмешательство имеет ряд преимуществ перед открытой операцией. Образование удалили, не разрезая гортань. Такая методика позволяет пациенту избежать определенных послеоперационных последствий, среди которых дискомфорт и рубцевание тканей. Сократятся и сроки реабилитации. Голосовая функция у пациента должна постепенно восстановиться.

Для принятия дальнейших лечебных действий, удаленное образование отправлено на гистологическое исследование и проходит верификацию. Пациент находится под наблюдением врачей-реаниматологов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , медицина , Медицинский город

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 03.08.2018В Тюмени выявили лучший пожарный караул
12:16 03.08.2018Названы главные претенденты на "Оскар"
11:43 03.08.2018Творчество молодых художников представят в ТюмГУ
11:32 03.08.2018Тюменцы еще могут записать детей в пришкольный лагерь