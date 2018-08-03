Творчество молодых художников представят в ТюмГУ

Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения

Выставка "Творчество молодых" откроется в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (ул. Семакова, 18) 3 августа в 16 часов. Это совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения, Тюменского регионального отделения Союза художников России и Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ. Вход свободный.

Как сообщают организаторы, экспозиция знакомит зрителей с произведениями молодых художников как дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя участием в областных, межрегиональных, всероссийских выставочных проектах. 17 молодых авторов предоставили более 50 работ, выполненных в технике живописи и графики.

Контактный телефон 8(3452) 45-63-09. График работы Библиотечно-музейного комплекса: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 часов до 16 часов 45 минут.