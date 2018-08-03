Тюменцы еще могут записать детей в пришкольный лагерь

Фото группы "Школьная жизнь_72" ВКонтакте Фото группы "Школьная жизнь_72" ВКонтакте

Около 2,5 тыс. детей смогут весело и с пользой провести август в более 30 городских пришкольных лагерях, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Дополнительный набор открыт в семи учреждениях (№№ 9, 38, 42, 43, 45, 69, 72). Для зачисления ребенка в лагерь необходимо обратиться к администрации школы.

Ребят ждет активный и полезный отдых. Каждый день в лагере спланирован так, чтобы дети смогли получить не только массу положительных эмоций, но и приобрести новые полезные знания. Школьники принимают участие в профориентационных экскурсиях, познавательных квестах, профилактических акциях и флешмобах. В игровой форме с ребятами проводятся инструктажи по безопасности при нахождении вблизи проезжей части, железнодорожных путей, в лесу, особое внимание уделяется правилам поведения на водных объектах.

В рамках конкурса городов России "Город – территория детства" школьники участвуют в интерактивной игре по тематике ЖКХ "Жека: чистый город". Дети в увлекательной форме осваивают современные технологии энергосбережения, узнают о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги, приводят территорию виртуального города в порядок и прививают экологическую культуру его жителям.

Пристальное внимание в летней кампании уделяется оздоровлению детей. Благодаря проведению ежедневной утренней гимнастики, воздушных и солнечных ванн, закаливающих водных процедур, С-витаминизации, спортивных мероприятий на свежем воздухе, рациональному питанию, оздоровительный эффект наблюдается у 97,2% отдыхающих первой и второй смены.

Познакомиться с пришкольными лагерями можно, посетив виртуальные экскурсии. В рамках областного проекта "Добро пожаловать" по итогам каждой смены подготовлены видеоролики, которые знакомят зрителей с концепцией программы лагеря, его жителями и яркими событиями. Видеовизитки опубликованы на официальных страницах общеобразовательных учреждений.

Увидеть, как проходят будни ребенка и узнать все о летнем отдыхе, можно и в социальной сети "Вконтакте" в группе "Школьная жизнь_72", где публикуются новости из всех пришкольных лагерей Тюмени.