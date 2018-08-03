На семейном фестивале "Вишня" опробуют радиоуправляемые модели танков

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Испытание новых радиоуправляемых моделей танков Т-90 проведут в Ялуторовске 4 августа. Первыми новое оборудование протестируют участники турнира "База героев" на семейном фестивале "Вишня". Радиоуправляемые модели на фестиваль привезет Центр патриотического воспитания "Достойный выбор", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"По прогнозам специалистов к 2025 году в российской армии будет не менее 30% военной техники, управляемой дистанционно. Поэтому такие проекты важны еще и с точки зрения профориентации. В Тюмени есть радиоуправляемые модели танков времен второй мировой войны Т-34, их обладатели обычно организовывают игровые мероприятия. Мы же намерены проводить спортивную дисциплину, причем победителей тюменского турнира мы планируем отправлять на турнир в Москву", ­— рассказал руководитель проекта Максим Шереметьев.

В случае удачного испытания формата центр "Достойный выбор" планирует в дальнейшем запустить продленку с патриотическим уклоном для учеников начальной школы из неполных семей.

Тюменцы смогут увидеть новое оборудование и попробовать себя в управлении уменьшенной копии танка на семейном фестивале #ПАПАТУТ 5 августа. Кроме того, "Базой героев" будет проведена геройская подготовка пап с детьми: семейные команды испытают себя в стрельбе из лука, определении навыков следопыта, сборке и разборке автоматов. Запланировано также прохождение полосы препятствий, тир, фотозона в армейском стиле и выставка вооружения.

Напомним, что проект "База героев" является победителем грантового конкурса "Моя идея" этого года. Он получил поддержку в виде 500 тыс. рублей. Это самый крупный грант в истории "Моей идеи". На выделенные средства организаторами был запущен сайт Базагероев72.рф, где собирается информация обо всех семейных событиях региона, а также "База героев" поддержала пять семейных фестивалей, в числе которых "Вишня" и #ПАПАТУТ.