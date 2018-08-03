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Бесконтактную оплату проезда внедрили во всех автобусах Тобольска

Общество, 14:17 03 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Бесконтактная оплата проезда доступна во всех городских автобусах Тобольска. К системе мгновенных платежей подключили более 200 терминалов кондукторов, сообщает Тобольское ПАТП.

Напомним, первопроходцами стали маршруты №4 и №6, пассажиры которых в мае начали оплачивать поездки картами. В это время тестировали систему в работе, налаживали оборудование и разрешали технические вопросы, чтобы в дальнейшем жители и гости Тобольска могли беспрепятственно пользоваться бесконтактными платежами на транспорте.

Оплата происходит в одно касание. Пассажиру достаточно поднести карту к терминалу кондуктора, без ввода ПИН-кода, и получить чек-билет. К оплате принимают бесконтактные банковские карты платежной системы Visa любых банков. Также оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.

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# общественный транспорт , Тобольск

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