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В России выросли пошлины на загранпаспорта и права

Общество, 14:50 03 августа 2018

В России увеличились госпошлины на заграничные паспорта и водительские удостоверения нового поколения с 3 августа.

На заграничный паспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 до 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет - с 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

За оформление водительского удостоверения нового поколения размер пошлины составляет не 2, а 3 тыс. рублей.

Документ нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, обойдется теперь не в 500, а в 1,5 тыс. рублей.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

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# водительское удостоверение , госпошлина , загранпаспорт

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