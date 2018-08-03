Четыре кандидата в губернаторы Тюменской области получили удостоверения о регистрации

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Удостоверения о регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Тюменской области получили 3 августа в областной избирательной комиссии временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко, заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев и заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

"Мы приняли очень серьезное и ответственное решение, которое определяет электоральную судьбу кандидатов на пост главы региона", - отметил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандидатов, он сообщил, что каждый из них представил все необходимые документы, в том числе достаточное количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Напомним, Александр Моор выдвинут кандидатом на должность губернатора Тюменской области от партии "Единая Россия", Иван Левченко - от КПРФ, Артем Зайцев - от ЛДПР, Владимир Пискайкин - от "Справедливой России".

В заседании облизбиркома принимали участие 12 членов комиссии с правом решающего голоса. Все решения о регистрации кандидатов на должность губернатора были приняты единогласно. Игорь Халин вручил кандидатам соответствующие удостоверения.

Евгений Бабенко