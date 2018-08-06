Шпилечке нужен хозяин
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Двухлетняя собака по кличке Шпилечка ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Собаку нашли в декабре 2016 года на ул. 30 лет Победы. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-922-268-18-07 (Анжелика).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова