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В Бархатово открыли храм в честь святого Ильи-пророка

Общество, 17:35 03 августа 2018

Фото isetsk.admtyumen.ru

Храм в честь святого Ильи-пророка открыли в селе Бархатово Исетского района.

Обряд освящения храма начался с освящения престола, который находится в алтаре. Это самая главная святыня храма. Затем освятили алтарь и сам храм. К началу божественной литургии храм был полон. После богослужения настоятель храма пророка Ильи иерей Евгений обратился к верующим с проповедью: "Строить церковь, поднимать колокола – замечательное событие. Но это только первый шаг. Следующий этап – строительство своего внутреннего мира, своей души", – сказал отец Евгений, обращаясь к прихожанам.

Поздравил собравшихся глава Исетского района Николай Теньковский: "Я уверен, что открытие нового храма будет способствовать приумножению добрых традиций, поскольку он призван нести свет духовности и благословения. Церемония освящения новой церкви пророка Ильи – важное, значимое событие не только для бархатовцев, но и для всех жителей Исетской земли, так как является еще одним доказательством единства и взаимопонимания народа".

Завершилось памятное торжество крестным ходом. После торжественной службы гостей праздника пригласили к столу. Всевозможными яствами с удовольствием угощались все желающие.

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# Исетский район , православие , храм

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