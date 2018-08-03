Боевые товарищи Тим и Роман Лямзин стали победителями чемпионата кинологов

Чемпионат по многоборью кинологов. Фото ИА "Тюменская линия" Чемпионат по многоборью кинологов. Фото ИА "Тюменская линия"

Служебный пес Тим и его сослуживец Роман Лямзин из Тюмени стали победителями лично-командного чемпионата по многоборью кинологов на первенство Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Турнир Росгвардии провели в тюменском Центре подготовки личного состава кинологической службы. В тюменской восковой части № 3059 собрались 14 участников со всего Уральского округа по двум категориям состязаний. К 3 августа судьи определились с лидерами соревнований.

Второй год подряд на пьедестал победы взойдут тюменцы: бельгийская овчарка малинуа Тим и его старший боевой товарищ, командир кинологического взвода восковой части № 3059 Роман Лямзин. Он отметил, что в 2017 году напарники выступили в личном зачете и также были первыми. "В этом году мы защитили честь нашей части – заняли первое место", - рассказал победитель.

Роман Лямзин заверяет: в мире кинологов есть тенденция - все склоняются к бельгийским овчаркам. У них больше скорость, лучше реакция и обучаемость, меньше болеют, а кобели отличаются от сучек грозным характером. Тим привязан к своему сослуживцу: Роман Лямзин воспитывал его сызмальства. Трехлетний питомец не рад чужакам, может на них сорваться, предупреждают военные. А вот на выходных у напарника дома ему рады все его близкие.

"Собаки и должны быть такими: в постороннем видеть врага. Для Тима – не военные все враги. Это мой боевой товарищ: мы каждый день служим вместе, выходим в патрули и участвуем в соревнованиях. Общение с собакой всегда строится на равных. Собака мне ничего не должна. Тим выполняет служебные задачи по моей команде, а позже я радую ее игрой или едой. Такие наши дружеские отношения", - поделился секретом мастерства кинолог.

Ласковая и приветливая красавица Баунти принесла своему сослуживцу серебро. Шестилетняя немецкая длинношерстная овчарка уже пять лет служит со старшим инструктором, начальником кинологической группы Алексеем Дюрягиным. Они приехали из ЗАТО Озёрск, где обеспечивают безопасность периметра города. В состязаниях партнеры участвуют уже четыре года.

"Постоянно второе место занимаем, немного не дотягиваем. Но она все равно молодец – все делает правильно. Ничего, в следующем году мы обязательно займем первое место. Немецкие овчарки считаются одними из самых лучших по поведению: они вообще обалденные – Баунти насмерть зализать может", - шутит о своей подопечной Алексей Дюрягин.

Как пояснил офицер кинологической службы Уральского округа национальной гвардии Российской Федерации, заместитель главного судьи Ануар Баймухамедов, состязания собрали лучшие команды из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Турнир поделен на два направления. Для специалистов с патрульно-розыскными собаками подготовили задания по поиску, задержанию, охране и конвоированию преступников, выборке вещи и человека, следовой работе и обыску местности. В программе сотрудников с минно-розыскными собаками – поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении, в отдельно стоящем автомобиле, в ряду машин, на проселочной дороге и на участке местности. Две кинологические группы пробовали свои силы вне зачета – не в своей категории.

Чемпионат по многоборью кинологов. Фото ИА "Тюменская линия" Чемпионат по многоборью кинологов. Фото ИА "Тюменская линия"

"Прошли этап успешно. Собака сразу определила, что имитатор взрывчатого вещества заложен в правом заднем крыле автомобиля, - с гордостью сказал главный судья соревнований, начальник кинологической службы Уральского округа Росгвардии полковник Альберт Магомедов. - Были желающие выступить дополнительно не в своей категории – я разрешил. Так они проверяют свои силы. Лидеров состязаний мы уже определили, сейчас подводим итоги по другим участникам. Наградим ребят 4 августа. А пятерка лучших отправится в октябре на всероссийские соревнования на Северный Кавказ".

Лина Орлова