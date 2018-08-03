В Тюменском районе стали реже болеть инфекционными заболеваниями

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Меньше болеть ротавирусными гастроэнтеритами и острым вирусным гепатитом В стали жители Тюменского района. Об этом рассказала врач-инфекционист Галина Прохорова.

Кроме того, за последние три года в муниципалитете не регистрировались случаи заболевания эпидпаротитом (свинкой), корью и дифтерией. С 2016 года в Тюменском районе нет таких инфекционных заболеваний, как острая дизентерия и минингококковая инфекция. Снизить заболеваемость, по мнению специалиста, удалось благодаря вакцинации.

Узнать более подробную информацию о современных подходах к вакцинации можно на сайте "ЯПРИВИТ.РФ" и на интернет-портале "Тюменская область – территория здоровья".

Управление информационной политики и информатизации Тюменского района сообщает, что прививочная кампания против гриппа в муниципалитете начнется в конце августа - начале сентября.