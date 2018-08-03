Дольщики дождались ключей от квартир в доме на улице Газопромысловой

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Многоквартирный дом, ситуацию со строительством которого более трех лет отслеживала прокуратура Тюменской области и региональное правительство, введен в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получили более 160 дольщиков.

Строительство дома ГП-8 по ул. Тихой-Просторной начало ЗАО "Тюменский строитель" в 2012 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в 2014 году. Между тем свои обязательства застройщик не выполнил, сообщают в прокуратуре области.

В апреле 2015 года решением арбитражного суда Тюменской области ЗАО "Тюменский строитель" признали банкротом, была введена процедура конкурсного производства. В июне 2016 года в рамках дела о банкротстве застройщика арбитражный суд Тюменской области принял судебный акт о передаче прав застройщика созданному дольщиками жилищно-строительному кооперативу "Тихий".

Прокуратура Ленинского округа Тюмени объявляла руководству ЗАО "Тюменский строитель" предостережение о недопустимости нарушений закона и вносила представление. Застройщика неоднократно заслушивали на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.

В мае 2017 году прокуратура Тюменской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Тюменский строитель", обвиняемого в нецелевом использовании денежных средств дольщиков этого дома. Дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В июле 2017 года для восстановления прав участников строительства многоквартирного дома правительство области подписало соглашение о сотрудничестве со строительной организацией ООО "Зеленый мыс", согласно которому эта компания обязалась завершить строительство жилого дома до конца 2018 года.

Благодаря принятым мерам 1 августа 2018 года многоквартирный дом ввели в эксплуатацию, ему присвоен адрес: Тюмень, ул. Газопромысловая, дом 1, корпус 1.