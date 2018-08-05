Туристический поток в Крым увеличился более чем на четверть

Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым

Приток туристов по крымскому направлению увеличился более чем на четверть за семь месяцев 2018 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за 7 месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%", — сообщила зампред правительства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации, сообщает РИА Новости.