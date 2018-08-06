Семейный фестиваль #ПАПАТУТ объединил более двух тысяч тюменцев

5 августа в парке Заречном прошел третий семейный фестиваль #ПАПАТУТ. Тюменские дети и их родители посещали тематические мастер-классы, образовательную и развлекательную программы. Всего в семейном празднике поучаствовали 2 300 человек.

Как сообщают организаторы, за восемь часов фестиваля тюменцы посетили 44 мастер-класса на 8 тематических площадках. 500 тюменских родителей стали лучше понимать друг друга: они прошли образовательную программу, где вместе с 6 федеральными хедлайнерами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и 6 региональными спикерами обсудили секреты родительства, гармоничных отношений в семье, методики воспитания, поговорили о влиянии гаджетов на ребенка.

"Мы показали родителям, что проводить время со своим ребенком очень здорово. Фестиваль направлен на развитие позитивного родительства, ответственного отцовства и материнства. Главная идея фестиваля проста: мы хотим, чтобы родители больше уделяли времени своим детям и понимали, как можно проводить совместный досуг", — рассказала руководитель фестиваля Дарья Ермакова.

В это же время для гостей фестиваля работали интерактивные площадки и мастер-классы. Жители Тюмени вместе со своими детьми построили и раскрасили картонный эколабиринт, лепили из кинетического песка, научились основам самообороны, создавали картины в стиле стринг-арт из гвоздей и ниток, узнали о медиа от журналистов "Ребячьей республики", сыграли в офлайн викторину об истории Сибири и России от приложения "Открой свою Тюмень". Также тюменцы посетили мастер-классы по рисованию 3D ручками, открытые уроки по английскому языку и креативной математике. Стильные папы создавали одежду ручной работы и занимались изготовлением браслетов, а отцы-кулинары готовили простые блюда для всей семьи на каждый день.

"Семейный фестиваль объединил много родителей, которые по-разному мыслят, имеют свой уникальный опыт воспитания. Меня радует, что сейчас семьи стремятся к нахождению гармонии внутри отношений, потому что сохранение баланса и распределение обязанностей между родителями помогают развиваться ребенку всесторонне", — пояснила Татьяна Пуйда, спикер образовательной программы фестиваля #ПАПАТУТ, преподаватель Московского института Психоанализа.

В день фестиваля на территории парка Заречный в рамках акции #берегитедетей открыли 3 арт-объекта: в 80-ти метрах от берега Туры, на детской площадке и рядом с парковкой. Зеркальные силуэты детей напоминают тюменцам, что малышей нельзя оставлять без присмотра. Инсталляция установлена инициативной группой социального проекта "Шанс".

Видеоролик о том, как прошел третий семейный фестиваль #ПАПАТУТ можно посмотреть по ссылке.

Справка:

Семейный фестиваль #ПАПАТУТ проходит в Тюмени с 2016 года. В прошлом году в нем приняли участие 1500 человек (400 семей), 39 партнёров-сообществ. В этом году к фестивалю присоединились 2300 человек, 600 семей, 39 сообществ-организаторов, 56 коммерческих партнеров, один программный и 16 информационных партнеров. Фестиваль #ПАПАТУТ стал победителем первой волны конкурса Президентских грантов и получил поддержку в размере 1,7 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"