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В Тюмени пройдет совещание представителей спецслужб России и Казахстана

Общество, 15:28 06 августа 2018

Фото abload.de

Совместное совещание представителей ФСБ России и КНБ Республики Казахстан состоится в Тюмени 6-7 августа.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, на совещании будут затронуты вопросы развития и укрепления межведомственного взаимодействия регионального управления ФСБ России

по Тюменской области и департамента по Северо-Казахстанской области комитета национальной безопасности Республики Казахстан по основным направлениям деятельности специальных служб.

Как отметили в пресс-службе ведомства, такие встречи проводятся на регулярной основе. Мероприятия пройдут на уровне руководителей региональных подразделений органов безопасности.

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# КНБ Республики Казахстан , РУФСБ России по Тюменской области

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