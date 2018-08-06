Одаренные школьники создадут виртуальный тур по Тюмени

Фото ЦСиМИ "База героев" Фото ЦСиМИ "База героев"

Третья губернаторская многопрофильная смена для одаренных детей откроется в "Серебряном бору" 7 августа, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Почти три недели школьники группами будут работать над проектами. Например, команда "Детский познавательный туризм" под руководством учителя тюменской гимназии № 49 Ксении Бородиной создаст виртуальный тур, где расскажет о ключевых местах Тюмени на английском языке.

На проекте "Рецепт тюменского говора" ребята вместе с преподавателем кафедры русского языка, руководителем Ассоциации победителей олимпиад Маргаритой Пинигиной изучат несколько тюменских регионализмов из лексического класса "еда" и их место в диалектной системе России.

Вместе с доцентом ТОГИРРО Еленой Володиной участники смены разработают социокультурную рекламу книг и культурных образцов.

При работе над проектом "Преодоление" совместно с учителем русского языка и литературы школы № 42 Тюмени Светланой Губкиной школьники создадут социальный ролик.

Проект "Пространство Тюмени в диджитал-среде" под руководством магистранта направления "Филология" Тюменского государственного университета Анастасии Дроздовой позволит создать карту "мифологий" города.

Над проектом "Культурные коды в национальной символике жителей Тюмени" ребята будут работать с ассистентом кафедры новой истории и мировой политики Тюменского государственного университета Анастасией Ющенко. Ученики разработают виртуальную экскурсию.

Ребята также поработают над проектом "Историческая инфографика" под руководством учителя истории и обществознания школы № 48 Тюмени Олега Маренина.

Школьников ждут выездные экскурсии в библиотеку им. Д. И. Менделеева, краеведческий музей "Городская Дума", лесопарк "Затюменский", центр семейного чтения им. А.С. Пушкина, "Сибинформбюро", специальную библиотеку для слепых, а также экскурсии по историческому центру и улицам Тюмени.

Ребята познакомятся с ведущими предприятиями города и страны "СИБУР Тобольск", "Газпром геологоразведка", встретятся с успешными личностями.

Для школьников пройдут мастер-классы и тренинги по ораторскому и актерскому мастерству, тайм-менеджменту, созданию современной музыки.

Кроме того, участники смен еженедельно будут состязаться в инженерных соревнованиях и получать санаторно-курортное лечение.

Многопрофильные смены ориентированы на формирование мотивации к проектно-исследовательской деятельности через расширение и углубление содержания предметных областей, приобретение и развитие исследовательских умений. На сменах школьники работают над различными социально-значимыми, актуальными для региона проектами с опытными преподавателями-наставниками из вузов и школ Тюмени. Традиционно школьники занимаются в физико-математической, робототехнической, естественнонаучной, экологической, социально-гуманитарной и историко-краеведческой лабораториях. В каждой работают несколько проектных групп.

Летом 2018 года губернаторские многопрофильные смены посетят 300 ребят из разных уголков Тюменской области.