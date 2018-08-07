Пожилых тюменцев зовут на танцевально-двигательную психотерапию

Социально-просветительский проект «Диалог с телом». Фото с сайта www.mos.ru Социально-просветительский проект «Диалог с телом». Фото с сайта www.mos.ru

"Диалог с телом. Роль физической активности в пожилом возрасте" - эту тему обсудят за круглым столом в городской поликлинике № 1 (ул. Газовиков, 6/1) 8 августа в 11 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Автор и руководитель социально-просветительского проекта "Диалог с телом" психолог медико-социального отделения городской поликлиники № 1 Лилия Гимадиева подчеркнула, что круглый слот - практическое мероприятие.

"Любовь к своему телу творит чудеса. Здоровый человек может больше получать от жизни и давать окружающим людям. И этого можно достичь с помощью физических упражнений", - утверждает Лилия Гимадиева.

Участников проекта ждут мастер-классы и занятия по скандинавской ходьбе, занятия по ЛФК и на спортивных тренажерах кардиозоны, тренинги по телесно-ориентированной и танцевально-двигательной психотерапии.

На занятиях участники проекта пополнят и углубят знания для самостоятельных занятий физкультурой, им помогут сформировать жизненно важные двигательные навыки и восстановить утраченные. Благодаря занятиям повысится физический и эмоциональный тонус, а также иммунологическая реактивность организма. Пожилые люди восстановят способность слышать свое тело, приобретут опыт активного досуга.

Записаться на участие можно по адресу: г. Тюмень, проезд Заречный, 4/1, женская консультация, кабинет № 18, а также по электронной почте gimadieva-liya@mail.ru, контактное лицо - Лилия Гимадиева, тел. 8-950-486-11-90.

Социально-просветительский проект "Диалог с телом" является победителем Всероссийского конкурса "Активное поколение" в Тюменской и Курганской областях.