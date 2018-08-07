Тюмень ждет "Апокалипсис"

Спектакль "Апокалипсис". Фото МТЦ "Космос" Спектакль "Апокалипсис". Фото МТЦ "Космос"

Спектакль "Апокалипсис" покажет театр-студия "Будильник" в молодежном театральном центре "Космос" 19 августа в 18 часов.

За пару недель до показа артисты устроили перфоманс, претворяющий постановку в жанре недоклоунада. Люди в гриме и костюмах предрекали конец Света на улице Республики.

Спектакль "Апокалипсис" — постановка со своей историей. Впервые Тюмень увидела ее в 2014 году. На создание спектакля режиссер театра "Будильник" Юрий Демчук вдохновился благодаря заметкам блогера Славы Сэ на Livejournal. Уже четыре года "Будильник" не возвращался к этой постановке, поэтому у "Апокалипсиса" - вторая премьера.

"Мы сейчас работаем над системой репертуарных спектаклей, а это — одна из первых полноценных наших постановок. Мне кажется, сейчас очень большая психологическая нагрузка на людей – политика, войны, кредиты, ипотеки. Все такие уставшие. Мы все время на грани истребления, кажется, что вот-вот все разрушится. А в спектакле я предлагаю людям посмеяться, порадоваться, оказаться в своем детстве, отдохнуть. "Апокалипсис" – название тяжелое, но мы преподнесем его легко", — рассказал Юрий Демчук.