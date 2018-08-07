Жители Тюмени выберут сотню лучших молодежных событий

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Рейтинг лучших молодежных событий опубликуют жители Тюмени на сайте япосещаю.рф, сообщает мультицентр "Моя территория".

На портале любой пользователь может поделиться информацией о любимых фестивалях, мастер-классах, конкурсах или проектах, которые проходили на территории Тюменской области за последние два года.

Информационная площадка ярких событий запустилась к 25-летию молодежной политики региона и празднованию Дня Тюменской области. На сайте жители могут самостоятельно рассказать о мероприятиях и добавить их в рейтинг. До 13 августа тюменцы могут выбрать и отдать свой голос за несколько событий, но проголосовать за мероприятие можно только один раз.

14 августа на портале опубликуют рейтинг лучших молодежных событий. Также объявят авторов интересных и значимых идей и лидеров в молодежной среде. По итогу онлайн голосования будет создан Топ-100 событий — каталог, где все пользователи смогут почитать о проектах, познакомиться с ивентами и их организаторами.

"Для того, чтобы понимать, какие события откликаются у молодежи и пользуются наибольшим спросом, мы запустили сайт япосещаю.рф. На интернет-платформе сообщества могут познакомиться друг с другом и объединяться в креативные коллаборации для создания и реализации новых идей. Также любой пользователь может поделиться событием, которое осталось в его памяти", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

На сайт уже заявлено 100 событий. Сейчас лидерами голосования являются проект "База героев" (122 голоса), Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" (83 голоса) и "Капитаны двора" (75 голосов). На сайте можно проголосовать за КИТ-пикник, фестиваль социальной рекламы "Муза", городской фестиваль "Жара", социальный проект "Шанс", семейный фестиваль #ПАПАТУТ, "Стальной характер" и др.