Сумма штрафов за нарушение правил продажи табачных изделий превысила миллион рублей

Фото www.hr.upenn.edu Фото www.hr.upenn.edu

75 нарушений законодательства с начала 2018 года выявили специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области при проверке занятых оборотом табачной продукции субъектов, сообщает ведомство.

Сотрудники Роспотребнадзора провели 78 проверок. В 34 случаях административные дела возбуждены в связи с продажей табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границы территории образовательного учреждения.

В 22 случаях нарушены требования о размещении знака о запрете курения. В четырех случаях нарушения касались реализации табачной продукции других государств без соответствующих акцизных марок, маркировки, а также обязательной информации в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Трижды специалисты службы пресекли реализацию табачной продукции дистанционным способом (через интернет).

За курение в неположенных местах к административной ответственности привлекли 8 человек.

Общая сумма административных штрафов превысила 1 млн рублей.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает внимание на запрет реализации табачной продукции дистанционно, а также на продажу таких товаров на расстоянии менее чем 100 метров от границы территории образовательного учреждения.

Знак о запрете курения должен быть размещен у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.