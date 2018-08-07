Глава Минстроя России представил нацпроект "Жилье и городская среда"

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Национальный проект "Жилье и городская среда" обсудили на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Этот проект реализуется в рамках выполнения майского указа президента №204.

Работа по подготовке паспорта национального проекта уже идет. В обсуждении паспорта принимают участие регионы, где вводится самое большое количество метров жилья, в их числе и Тюменская область.

В рамках национального проекта предполагается реализовать четыре федеральных проекта. Они охватывают все ключевые направления: "Ипотека", второй – "Жилье", третий – "Городская среда" и четвертый – "Снос аварийного фонда".

Так, федеральный проект "Ипотека" нацелен на создание возможностей для приобретения жилья с использованием ипотечного кредита. Для достижения целей проекта в условиях стабильной монетарной политики предусмотрены мероприятия по переводу рынка ипотеки в электронный формат, а также формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг.

Федеральный проект "Жилье" направлен на увеличение объема ввода жилья, в том числе путем введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, на эффективное вовлечение земель, поддержку строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства, а также модернизацию строительной отрасли и оптимизацию административных процедур.

Проект "Формирование комфортной городской среды" предполагает реализацию комплексных проектов развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. Важнейшими критериями их оценки станет влияние на социально-экономическое развитие конкретного города, региона и страны в целом. Принципиальным условием остается максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий. Отдельное внимание будет уделено проектам развития городской среды в малых городах и исторических поселениях – ежегодно на конкурсной основе будут отбирать по 80 лучших проектов, реализация которых поможет сохранить самобытность и культуру нашей страны.

Будут созданы постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнены параметры признания дома аварийным. Такие цели заложены в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья планируется сформировать на базе успешно реализованных программ 2013-2017 годов, делается акцент на их социальную направленность. Предполагается предоставить расширенный набор инструментов регионам для реализации программы: выкуп жилья, мена, субсидии на приобретение, развитие застроенных территорий, наёмные дома.

"По всем четырем направлениям предстоит серьезная работа. Сегодня завершен один из важнейших этапов работы над национальным проектом, далее мы будем взаимодействовать с субъектами РФ, чтобы взаимно увязать паспорт федерального нацпроекта и региональные паспорта. Все мероприятия, которые будут реализовывать субъекты РФ, должны корреспондироваться", – пояснил Владимир Якушев журналистам после заседания.

Паспорт национального проекта должен быть утвержден до 1 октября 2018 года.