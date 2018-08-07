В Тюменской области снизилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией

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81 случай заболеваемости энтеровирусной инфекцией зарегистрирован в Тюменской области за семь месяцев текущего года. Это в 3,5 раза меньше чем за аналогичный период 2017 года, сообщает региональное управление Роспортебнадзора.

В настоящее время вспышечной заболеваемости ЭВИ не зарегистрировано, имеют место единичные случаи заболеваемости.

В связи с регистрацией сезонной заболеваемости в регионе усилены меры профилактики энтеровирусной инфекции. Комплекс дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий рекомендован руководителям медицинских, образовательных, социальных, оздоровительных, спортивных организаций, учреждений дополнительного образования детей, культуры, летнего оздоровления и отдыха детей, предприятий, обеспечивающих организацию школьного питания.

Проводятся семинары с медицинским персоналом медицинских организаций, детских дошкольных, оздоровительных учреждений, средних общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений. Обеспечена готовность медицинских организаций к приему больных ЭВИ, к проведению лабораторных исследований, соблюдению санитарно - противоэпидемического режима. Активно проводится санитарно-просветительская работа среди населения о мерах профилактики ЭВИ с использованием всех возможных средств массовой информации.

В детских организованных коллективах усилен контроль за организацией питания и питьевого режима детей и подростков, своевременным выявлением и изоляцией лиц с признаками инфекционного заболевания. Особое внимание уделяется обработке рук персонала, занятого приготовлением и раздачей пищи.

Руководителям детских развлекательных комплексов и торговых центров рекомендовано проведение текущей дезинфекции помещений, игрового оборудования, игрушек с использованием дезинфицирующих средств, проведение обеззараживание воздуха.

Руководителям предприятий торговли и общественного питания рекомендовано проведение ежедневной влажной уборки с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря, посуды.