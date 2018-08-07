Лимузины, как у Путина, появятся в продаже в 2019 году

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Автомобиль Aurus поступит в продажу в начале 2019 года. Сначала седан и лимузин, затем внедорожник, позже - микроавтобус.

Об этом в интервью Комсомольской правде рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, что во время трансляций визита президента России Владимира Путина в Финляндию, где проходила встреча с Дональдом Трампом, весь мир мог видеть новый люксовый автомобиль Aurus.

По словам Мантурова, Aurus - это новая веха в отечественном автомобилестроении. Это российская разработка линейки автомобилей класса люкс, которые были созданы на базе Государственного научного центра РФФГУП "НАМИ". В пуле поставщиков, участвующих в реализации проекта, более 50% производственных предприятий - российские.

Мировая премьера Aurus состоится на Московском международном автосалоне в конце августа 2018 года. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.