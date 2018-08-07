Масловский взвоз Тюмени воссоздали по историческим данным

Масловский взвоз. Фото ИА "Тюменская линия" Масловский взвоз. Фото ИА "Тюменская линия"

Деревянную лестницу, булыжную мостовую и железную дорогу начала XVII – конца XIX века реконструировали на Масловском взвозе в Тюмени. Работы завершатся полностью к концу 2018 года.

Об этом сообщил начальник отдела сохранения объекта культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов во время пресс-тура по объектам строительства в Тюмени.

Восстановленное достопримечательное место по ул. Челюскинцев до здания железнодорожной станции "Тура" занимает площадь более шести гектаров. Весь комплекс пристанционных сооружений включает четыре краснокирпичных здания и саму дорогу на набережной Туры. Александр Кононов обратил внимание, что реставрация объекта культурного наследия обходится значительно дороже, чем постройка нового здания аналогичных габаритов.

"Масловский взвоз когда-то был крупным перевалочным оптовым пунктом. Этот объект культурного наследия включает в себя творение природы и человека. В этом году мы закончили работы по реставрации Масловского взвоза, сохранив его изначальное функциональное значение. На самой маковке дороги по улице 25 Октября есть квадрат размером метр на метр – это историческое мощение", - рассказал Александр Кононов.

По историческим данным его замостили в конце XVIII – начале XIX века, когда выкладывали транспортные артерии города от железнодорожной станции до Масловского взвоза. Забор и лестницу для пешеходов и саму гранитную мостовую взвоза создали сами. Функционал дороги сохранился и уже используется: с утра горожане следуют по этой дороге на набережную и с нее: на машинах, велосипедах или же пешком. Делать мостовую полностью булыжной не стали из соображений безопасности движения.

"Булыжная мостовая зимой очень скользкая, да и крайне сложно сегодня найти материал. Потому Масловский взвоз замостили гранитным булыжником. Здесь мы находимся на стыке нескольких историй: с одной стороны, это строительство набережной – парковка, асфальтированные проезды, современная инфраструктура, с другой – реставрация культурного наследия. Работа шла в симбиозе", - пояснил Александр Кононов.

Склоны взвоза укрепили, а ограждения заменили на исторические аналоги. Красивая резная изгородь вдоль дороги ведет к деревянной двусторонней лестнице в тени деревьев, воссозданный по историческим сведениям спуск с улицы Пристанской.

Масловский взвоз ведет к набережной - это спуск к реке Туре от пересечения улиц 25 Октября, Орджоникидзе и Пристанской. Здесь же, на закрытой территории, отданной частному лицу под реконструкцию, восстановили еще один исторический элемент – часть железной дороги начала XIX века. Два здания взял под опеку частный собственник: он готовит проект по восстановлению исторических зданий, который после рассмотрит администрация Тюмени.

Работы по Масловскому взвозу проводились в 2017-2018 годах, документацию проекта разработали в 2016 году. До конца 2018 года комитет планирует завершить работы по реставрации водонасосной станции и конторы пароходства.

Здание водонасосной станции на ул. 25 Октября, 23б датируется концом XIХ века. Сейчас строители выполняют работы по устройству подпорной стенки, реставрируют фасады и кирпичную кладку, меняют кровлю. Работу сдадут в октябре 2018.

Контора пароходства и склад тюменского купца, коммерции советника А. В. Колмакова конца XIХ века (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) полностью воссоздают. Сейчас на объекте ведется работа по кирпичной кладке второго этажа, устройству сетей. К декабрю строители сдадут объект. Здесь будут размещаться подведомственные региону учреждения: молодежный центр и центр туризма.

Лина Орлова