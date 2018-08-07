Александр Моор: ярмарки "Покупаем тюменское" стартуют на Ямале 24 августа

Фото ИА "Тюменская лиия" Фото ИА "Тюменская лиия"

Серия продовольственных ярмарок "Покупаем тюменское!" начнется в Ямало-Ненецком автономном округе 24 августа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на встрече с жителями Надыма.

"Тюменские предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Наш регион не только полостью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и готов поставлять его на внешние рынки, в первую очередь - в северные автономные округа. Это очень важная задача, ведь здесь живут наши добрые соседи. Мы понимаем все преимущества тюменских продуктов питания, и готовы к конкуренции с производителями из других регионов. Продовольственные ярмарки "Покупаем тюменское!" проходят на Ямале и в Югре на протяжении уже многих лет. Мы рады, что у северян сформировалась симпатия к нашим продовольственным товарам, и они имеют возможность покупать сравнительно недорогие, качественные и экологически чистые продукты от тюменских производителей", - отметил Александр Моор.

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов добавил, что тюменские продукты питания станут более доступны жителям западной части Ямала после ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Надым - Салехард.

"Тюменская область, Ямал и Югра очень тесно связаны друг с другом. Мы партнеры, соседи и большие друзья. Благодаря нашему сотрудничеству в Надыме, начиная с 2014 прошли 17 ярмарок "Покупаем тюменское!". Продукты питания тюменского производства пользуются у северян большим спросом", - рассказал глава Надымского района Леонид Дяченко.

По словам врио губернатора Тюменской области, для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек и создании в северных автономных округах фирменных магазинов. На Ямале и в Югре будут созданы специальные структуры по продвижению тюменской продукции.

"При этом будет поставлено условие - цены на тюменские товары должны быть несколько ниже, чем на аналогичные продукты в сетевых супермартах. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемой на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания. Это очень важная для нас задача", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко