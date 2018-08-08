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Перспективы развития медиации обсудят на конференции в Тюмени

Общество, 12:20 08 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Конференция "Медиация и региональный опыт профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов: первые результаты и перспективы" пройдет в Тюмени в рамках проекта "Школа медиации" 10 августа.

Центральная тема встречи – вопросы внедрения медиации в сферу этноконфессиональных отношений как эффективного способа профилактики конфликтов, сообщают организаторы.

Участники конференции познакомятся с итогами реализации проекта и смогут поделиться предложениями, а также обсудить возможности дальнейшего взаимодействия в укреплении межнационального единства и согласия.

Для участия в конференции необходимо направить заявку в произвольной форме в адрес оргкомитета (эл.почта: centrmediacii72@mail.ru). В заявке следует указать наименование организации и/или Ф.И.О. участника, должность и контактную информацию для обратной связи. Срок подачи заявок до 9 августа 2018 года.

Место проведения конференции: Общественная палата Тюменской области, ул. Советская, 61, 3 этаж. Время проведения: с 10 до 17 часов. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(3452) 622-137, 8(9044) 906-736

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