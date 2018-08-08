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"Тюменская марка-2018" пройдет с размахом

Экономика, 11:58 08 августа 2018

t-l.ru

Конкурс для предпринимательства "Тюменская марка-2018" официально стартует 9 августа, сообщили организаторы.

В 2018 году конкурс пройдет более масштабно, чем в предыдущие годы, и готовит сюрпризы для жителей и участников. "Тюменская марка-2018" продлится около четырех месяцев и завершится двухдневной выставкой-ярмаркой и масштабным гала-концертом.

Организатором конкурса впервые за свою историю является торгово-промышленная палата Тюменской области. Конкурс начнется с круглого стола для журналистов, на котором презентуют новую концепцию "Тюменской марки". Встреча с региональными СМИ начнется 9 августа в 15 часов в малом зале заседаний администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20).

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# конкурс , Торгово-промышленная палата , Тюменская марка

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