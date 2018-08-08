Ярмарка вакансий откроется в Тюмени для предприятий промпроизводства

фото Центра занятости населения Уватского района фото Центра занятости населения Уватского района

Ярмарки вакансий предприятий промышленного производства состоится в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) 9 августа с 10 до 11 часов.

Как сообщает пресс-служба центра, предприятиям требуются монтажник, инженер, мастер по сварке, водитель автомобиля, столяр, швея, слесарь по ремонту автомобилей. Соискатели смогут пообщаться с теми из работодателей, чьи вакансии будут им интересны, заполнят анкеты, оставят свои резюме, а кто-то из них уже в ходе мероприятия придет с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Если вы работодатель и хотите подобрать персонал на ярмарке вакансий, получить подробную информацию об условиях участия вы можете по телефонам: 27-33-22, 27-36-05.