  • 8 августа 20188.08.2018среда
  • USD63,5425
    EUR73,5632
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер юго-восточный

Ярмарка вакансий откроется в Тюмени для предприятий промпроизводства

Общество, 11:47 08 августа 2018

фото Центра занятости населения Уватского района

Ярмарки вакансий предприятий промышленного производства состоится в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) 9 августа с 10 до 11 часов.

Как сообщает пресс-служба центра, предприятиям требуются монтажник, инженер, мастер по сварке, водитель автомобиля, столяр, швея, слесарь по ремонту автомобилей. Соискатели смогут пообщаться с теми из работодателей, чьи вакансии будут им интересны, заполнят анкеты, оставят свои резюме, а кто-то из них уже в ходе мероприятия придет с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Если вы работодатель и хотите подобрать персонал на ярмарке вакансий, получить подробную информацию об условиях участия вы можете по телефонам: 27-33-22, 27-36-05.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 08.08.2018Представители строительной отрасли региона получили награды
13:15 08.08.2018В Тюмени для лечения пожилых людей внедрили новую технологию
13:04 08.08.2018В селе Исетском проведут субботник к юбилею района
12:53 08.08.2018В ТюмГУ начинаются встречи с первокурсниками