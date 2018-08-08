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В Тюмени матери ребенка-инвалида вернули компенсацию после вмешательства прокуратуры

Происшествия, 11:36 08 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации выплатили матери ребенка-инвалида после вмешательства прокуратуры, сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщина, воспитывающая пятилетнего сына-инвалида, подала три заявления о выплате компенсации в филиал № 1 Тюменского регионального отделения фонда социального страхования. Мать самостоятельно купила ходунки на колесах для ребенка с ДЦП, подгузники и аппарат на голеностопный сустав. В апреле были приняты решения о выплате компенсаций.

Выплата компенсации осуществляется территориальным органом Фонда социального страхования в месячный срок с даты принятия решения о ее выплате. Сотрудники филиала передали необходимые материалы лишь в июне и июле 2018 года.

В ходе прокурорской проверки компенсационные выплаты за приобретение технических средств реабилитации в общей сумме более 97 тыс. рублей были перечислены на счет заявительницы.

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# дети-инвалиды , компенсация

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