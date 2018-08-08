В Тюмени для лечения пожилых людей внедрили новую технологию

Фото благотворительного фонда "Старшее поколение" Фото благотворительного фонда "Старшее поколение"

Ретротерапию с элементами реминисценции внедрили в качестве технологии лечения и профилактики деменции у пожилых людей в Тюмени.

Как сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение", применение современной технологии позволит предупредить и замедлить темп прогрессирования заболевания у пожилого человека, развить его когнитивные навыки, улучшить эмотивно-психологический фон и снять негативные эмоциональные переживания.

Проект реализуется совместно с cервисным бюро для людей с деменцией, работающим на базе Областного геронтологического центра, и предполагает занятия и тренинги, направленные на развитие памяти, мышления, воображения, повышение активности пожилых граждан.

"Ретротерапия – это работа с воспоминаниями. Наводящие вопросы и вспомогательные средства (мелодии, фотографии, звуки) – это элементы запуска механизма реминисценции, который будет тренировать когнитивную сферу пожилого человека с деменцией, улучшит его настроение и самочувствие и поможет достигнуть нам основную цель программы", - комментируют организаторы проекта, специалисты Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".

Одновременно в ходе проекта навыкам ретротерапии с элементами реминисценции обучат группу "серебряных" волонтеров, которые помогут квалифицированным специалистам.

Проект объединит усилия психологов, волонтеров 55+ и пожилых граждан с деменцией по сохранению и улучшению когнитивной и эмоциональной сфер личности, а также качества жизни в целом.

Проект находится в стадии разработки образовательной программы. Занятия по обучению волонтеров основам ретротерапии начнутся в октябре.

Подробная информация о проекте по телефону 30-39-59, на сайте www.stp-to.ru или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" благотворительного фонда "Старшее поколение".