Представители строительной отрасли региона получили награды

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

29 дипломов и памятных знаков получили призеры регионального конкурса "За лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области" за 2017 год. Торжественная церемония награждения прошла в Главном управлении строительства Тюменской области.

Одной из лучших и важнейших назвал профессию строителя заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, обращаясь к представителям проектных и строительных компаний, предприятий стройиндустрии и учебных заведений региона. Он отметил, что в 2017 году сотрудники отрасли выполнили значительный объем работ.

"Мы сделали много: построили несколько тысяч квадратных метров жилья, объекты социальной инфраструктуры, очень много занимались территориями проживания людей, созданием комфортных условий в микрорайонах, сельских поселений и городах, активно помогали в реализации инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

17-й конкурс среди профессионалов строительной отрасли собрал 23 участника. Итоги подводили в пяти номинациях.

Неделю назад представители компании "Партнер-Строй" принимали благодарность жильцов ЖК "Апрель" в связи с окончанием очередного этапа благоустройства, сегодня принимают поздравления коллег: жилой комплекс, где компания выступала генподрядчиком, отмечен почетным дипломом в номинации "Лучший застроенный микрорайон".

"В ЖК "Апрель" мы хотели построить не просто жилые дома, а создать комфортную среду, где человеку будет удобно и жить, и отдыхать. Наш принцип - строить дома не выше сосен, в подъезде немного жителей, это удобно. Дома большей частью сдаются с полной отделкой, заходи и живи. Мы также создали условия, чтобы машины стояли отдельно, не под подъездами. Кроме жилья, в комплексе появятся образовательные объекты, спортивное сооружение. Этот формат мы будем развивать и дальше", - отметил заместитель генерального директора Владимир Колунин.

Почетным дипломом в номинации "Лучший застроенный микрорайон" отмечена компания "ЭНКО ГРУПП", реализовавшая проект многоэтажной застройки "Жилой район "Преображенский". Лауреатом стала компания "Инвест-силикат-стройсервис" с проектом совмещенной малоэтажной застройки в п. Винзили.

В номинации "Объект года" шесть призеров: "Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом в районе д. Патрушева, г. Тюмень" (ОАО "Тюменская домостроительная компания"); "Молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 стойло-мест в Голышмановском районе Тюменской области" (АО "Тобольскстроймеханизация"); "Благоустройство площади 400-летия г. Тюмени" (АО "Мостострой-11"); "Школа на 1 тыс. 500 учебных мест в мкр "Восточный-2", в г. Тюмени" (АО "Тюменьтел"); "Капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 в г. Ишиме" (ОАО "Ишимагрострой"); "Набережная правого берега р. Тура (II, III очереди)" (ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства").

Шесть организаций отмечены в номинации "Технология года". Среди них Винзилинский завод керамзитового гравия, Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос", компании "Завод ЖБИ-3", "Комбинат строительных материалов" (г. Ялуторовск), "Геофонд+" и "Сухоложскцемент".

В категориях номинации "Проект года" три призера: "Общественное здание административно-хозяйственного комплекса по ул. Республики в г. Тюмени" (ОАО "ГазПурИнвест-Тюмень"); "Оздоровительный комплекс (с аквапарком и объектами инфраструктуры) в г. Тюмени" (ООО "Мастерская архитектора А.В. Табанакова"); "Исторический парк "Россия – моя история" в г. Тюмени" (АО "Институт Тюменьгражданпроект").

Одиннадцать компаний стали призерами в номинации "Организация года". Президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов поздравил победителей и подчеркнул, что работа тюменских компаний отмечена не только на региональном уровне.

"Мы участвуем в конкурсе Российского союза строителей, который из общего числа российских организаций выбрал двадцать две лучших и назвал их элитой. Три из этих организаций представляют Тюменскую область", - сообщил он.

Поблагодарил коллег за работу председатель областной организации "Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов" Петр Юрченко. В преддверие профессионального праздника – Дня строителя, который будет отмечаться 12 августа, он пожелал сотрудникам индустрии здоровья и достойной зарплаты.

Татьяна Ковалева