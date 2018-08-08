Александр Моор - лидер медиарейтинга губернаторов УФО

фото: admtyumen.ru фото: admtyumen.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор - лидер медиарейтинга глав регионов Уральского федерального округа.

В общероссийском списке губернаторов Моор вошел в первую десятку. Исследование за июль 2018 опубликовала "Медиалогия".

Первую позицию в федеральном рейтинге, традиционно, занимает мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди губернаторов УФО глава Тюменской области находится на первом месте, вторую строчку занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на третьем месте - глава Челябинской области Борис Дубровский.

Наиболее часто Александр Моор фигурировал в материалах СМИ, которые освещали первый ознакомительный визит в Тюменскую область нового полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

Напомним, что медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 45 тыс. 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.