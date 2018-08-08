Водителей проверят на трезвость в центре Тюмени
Фото Госавтоинспекции Тюменской области
Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Центральном административном округе Тюмени вечером 8 августа.
Наряды полка ДПС ГИБДД в вечернее время на одном из участков улично-дорожной сети проверят всех автомобилистов и мотоциклистов на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки освидетельствование на алкотестере пройдут водители, у которых имеются признаки опьянения.
Мероприятие проводится в целях предупреждения нетрезвого вождения и ДТП с участием пьяных водителей.
Автоинспекторы минимизируют неудобства для тюменцев, проводя проверку быстро, не создавая длительных помех в движении.