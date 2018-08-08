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Водителей проверят на трезвость в центре Тюмени

Общество, 17:05 08 августа 2018

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Центральном административном округе Тюмени вечером 8 августа.

Наряды полка ДПС ГИБДД в вечернее время на одном из участков улично-дорожной сети проверят всех автомобилистов и мотоциклистов на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки освидетельствование на алкотестере пройдут водители, у которых имеются признаки опьянения.

Мероприятие проводится в целях предупреждения нетрезвого вождения и ДТП с участием пьяных водителей.

Автоинспекторы минимизируют неудобства для тюменцев, проводя проверку быстро, не создавая длительных помех в движении.

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# ГИБДД Тюменской области , проверка

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