Водителей проверят на трезвость в центре Тюмени

Фото Госавтоинспекции Тюменской области Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Центральном административном округе Тюмени вечером 8 августа.

Наряды полка ДПС ГИБДД в вечернее время на одном из участков улично-дорожной сети проверят всех автомобилистов и мотоциклистов на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки освидетельствование на алкотестере пройдут водители, у которых имеются признаки опьянения.

Мероприятие проводится в целях предупреждения нетрезвого вождения и ДТП с участием пьяных водителей.

Автоинспекторы минимизируют неудобства для тюменцев, проводя проверку быстро, не создавая длительных помех в движении.