Александр Моор: тюменские строители – это визитная карточка региона

День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия"

Эффективное развитие региона – это результат большого труда тюменских строителей. Заслуги строителей отметил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, прошедшем в Тюмени 8 августа.

"Тюменские строители уже давно стали визитной карточкой нашего региона. Спасибо за ваш созидательный труд, преданность профессии и любовь к области, - подчеркнул он. - Тюменская область эффективно развивается, и в этом ваша заслуга, ваш вклад".

Слова поздравления адресовал Александр Моор ветеранам, тем, кто много десятилетий назад вместе с геологами, нефтяниками и газовиками осваивал большую Тюменскую область, строил новые города, дороги и мосты. "Отдельное спасибо тем руководителям и собственникам предприятий, которые сумели сохранить потенциал строительного комплекса Тюменской области. Поздравляю и желаю удачи молодым компаниям и предпринимателям, которых сегодня в регионе насчитывается более шести тысяч", - сказал руководитель региона.

Врио губернатора подчеркнул, что тюменский регион известен всей России как область с лучшими автомобильными дорогами. Тюменская область входит в число лидеров Российской Федерации по объему строительства и ввода жилья, успешно справляется с задачами по строительству новых современных объектов социальной инфраструктуры. Каждый год возводятся новые современные благоустроенные жилые микрорайоны, школы и больницы, спортивные комплексы, новые дороги, современные мосты и развязки. Строители известны и далеко за пределами региона: они трудятся от Черного моря до Крайнего Севера. Александр Моор считает, что в 2018 году День строителя для жителей Тюменской области стал особенным, ведь главой министерства строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев – лидер Тюменской области.

"День строителя не только особенный, но и очень ответственный с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят. Тюменская область поможет выполнить все цели и задачи, которые поставят перед нами президент России Владимир Владимирович Путин и глава Минстроя Владимир Владимирович Якушев", - уверен Александр Моор.

Поздравительная речь в адрес тюменских строителей прозвучала и от Владимира Якушева в видеообращении. Он сообщил, что на ближайшие годы перед строительным комплексом всей страны стоит задача нарастить темпы строительства, создавая при этом необходимую инфраструктуру и сформировав комфортную городскую среду. Строителям предстоит сделать города и поселки красивыми, комфортными и по-настоящему уютными, в которых хочется жить, растить детей, созидать.

"Совместная задача государства и строителей — создание комфортных условий жизни для граждан страны. Строители Тюменской области успешно справляются с этой задачей — за последние 10 лет вы возвели 16 миллионов квадратных метров жилья и вывели регион в число лидеров по количеству построенных квадратных метров жилья на человека. Вы достойно несете звание работников самой созидательной отрасли экономики. Отрасли, которую справедливо называют локомотивом развития страны", - сказал Владимир Якушев и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, прочного жизненного фундамента, больших успехов в труде.

В профессиональный праздник за заслуги в отрасли регионального строительства Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области машинисту бурильно-крановой самоходной машины АО "Промэкскавация" Валерию Булгакову, главному инженеру проектов ОАО "Градъ" Марине Петровой, начальнику участка № 2 строительно-монтажного управления общества с ограниченной ответственностью "ЖБИ-3" Александру Иванову, мастеру погрузочно-разгрузочных работ филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Тамаре Шевчук.

Правительственные благодарности за выполнение особо важных заданий врио губернатора вручил начальнику участка филиала акционерного общества "Мостострой-11" "Строительное управление" Евгению Денеко и старшему инженеру отдела качества завода крупно-панельного домостроения ОАО "Тюменская домостроительная компания" Людмиле Титовой.

Представители законодательной и административной власти региона и областной столицы также поздравили тюменских строителей с профессиональным праздником и поблагодарили их за работу благодарственными письмами. Чествование представителей строительной отрасли региона продолжилось концертной программой и награждением победителей регионального конкурса "Элита строительного комплекса Тюменской области".

Напомним, День строителя в России официально празднуется во второе воскресенье августа. В 2018 году эта дата выпадает на 12 августа.

Лина Орлова