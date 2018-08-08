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Александр Моор: тюменские строители – это визитная карточка региона

Губернатор, 18:15 08 августа 2018

День строителя. Фото ИА "Тюменская линия"

Эффективное развитие региона – это результат большого труда тюменских строителей. Заслуги строителей отметил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, прошедшем в Тюмени 8 августа.

"Тюменские строители уже давно стали визитной карточкой нашего региона. Спасибо за ваш созидательный труд, преданность профессии и любовь к области, - подчеркнул он. - Тюменская область эффективно развивается, и в этом ваша заслуга, ваш вклад".

Слова поздравления адресовал Александр Моор ветеранам, тем, кто много десятилетий назад вместе с геологами, нефтяниками и газовиками осваивал большую Тюменскую область, строил новые города, дороги и мосты. "Отдельное спасибо тем руководителям и собственникам предприятий, которые сумели сохранить потенциал строительного комплекса Тюменской области. Поздравляю и желаю удачи молодым компаниям и предпринимателям, которых сегодня в регионе насчитывается более шести тысяч", - сказал руководитель региона.

Врио губернатора подчеркнул, что тюменский регион известен всей России как область с лучшими автомобильными дорогами. Тюменская область входит в число лидеров Российской Федерации по объему строительства и ввода жилья, успешно справляется с задачами по строительству новых современных объектов социальной инфраструктуры. Каждый год возводятся новые современные благоустроенные жилые микрорайоны, школы и больницы, спортивные комплексы, новые дороги, современные мосты и развязки. Строители известны и далеко за пределами региона: они трудятся от Черного моря до Крайнего Севера. Александр Моор считает, что в 2018 году День строителя для жителей Тюменской области стал особенным, ведь главой министерства строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев – лидер Тюменской области.

"День строителя не только особенный, но и очень ответственный с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят. Тюменская область поможет выполнить все цели и задачи, которые поставят перед нами президент России Владимир Владимирович Путин и глава Минстроя Владимир Владимирович Якушев", - уверен Александр Моор.

Поздравительная речь в адрес тюменских строителей прозвучала и от Владимира Якушева в видеообращении. Он сообщил, что на ближайшие годы перед строительным комплексом всей страны стоит задача нарастить темпы строительства, создавая при этом необходимую инфраструктуру и сформировав комфортную городскую среду. Строителям предстоит сделать города и поселки красивыми, комфортными и по-настоящему уютными, в которых хочется жить, растить детей, созидать.

"Совместная задача государства и строителей — создание комфортных условий жизни для граждан страны. Строители Тюменской области успешно справляются с этой задачей — за последние 10 лет вы возвели 16 миллионов квадратных метров жилья и вывели регион в число лидеров по количеству построенных квадратных метров жилья на человека. Вы достойно несете звание работников самой созидательной отрасли экономики. Отрасли, которую справедливо называют локомотивом развития страны", - сказал Владимир Якушев и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, прочного жизненного фундамента, больших успехов в труде.

В профессиональный праздник за заслуги в отрасли регионального строительства Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области машинисту бурильно-крановой самоходной машины АО "Промэкскавация" Валерию Булгакову, главному инженеру проектов ОАО "Градъ" Марине Петровой, начальнику участка № 2 строительно-монтажного управления общества с ограниченной ответственностью "ЖБИ-3" Александру Иванову, мастеру погрузочно-разгрузочных работ филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Тамаре Шевчук.

Правительственные благодарности за выполнение особо важных заданий врио губернатора вручил начальнику участка филиала акционерного общества "Мостострой-11" "Строительное управление" Евгению Денеко и старшему инженеру отдела качества завода крупно-панельного домостроения ОАО "Тюменская домостроительная компания" Людмиле Титовой.

День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" День строителя. Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Представители законодательной и административной власти региона и областной столицы также поздравили тюменских строителей с профессиональным праздником и поблагодарили их за работу благодарственными письмами. Чествование представителей строительной отрасли региона продолжилось концертной программой и награждением победителей регионального конкурса "Элита строительного комплекса Тюменской области".

Напомним, День строителя в России официально празднуется во второе воскресенье августа. В 2018 году эта дата выпадает на 12 августа.

Лина Орлова

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# Александр Моор , Владимир Якушев , День строителя , Минстрой РФ

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