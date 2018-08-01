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Тюменские первоклашки услышат первый звонок 1 сентября

Общество, 10:01 11 августа 2018

Фото с phototyumen.ru

День знаний в регионе не перенесут, подобно тому, как это сделали коллеги ведомства в Москве. Тюменские ребята пойдут в школу 1 сентября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области,

Исключение составит только физико-математическая школа Тюмени. Традиционно ребята начнут учебный год на неделю раньше. Новобранцы-пятиклассники и их старшие товарищи уедут в центр детского отдыха "Ребячья республика", где 27 августа стартует специальная образовательная смена ФМШ - "Стартовая школа".

Новичков познакомят с распорядком школы, ребята пообщаются с педагогами, а 1 сентября школьников ФМШ ждет очередной сюрприз, тайну которого пока не раскрывают. В День знаний в "Ребячке" пройдет традиционная школьная линейка.

Построение школьников на торжественном открытии начала учебного года пройдет во всех школах региона. Впервые откроет свои двери для учеников Тюмени новая школа № 49 в микрорайоне "Ямальский-2".

Лина Орлова

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# 1 сентября , День знаний , школа

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