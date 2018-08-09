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Похолодание на Ямале отменит особый противопожарный режим

Общество, 13:42 09 августа 2018

Фото ИА "Север-пресс"

На Ямале из-за похолодания скоро отменят особый противопожарный режим. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

"Установилась прохладная погода. В итоге снизилась пожароопасная обстановка в округе", - отметили в профильном ведомстве.

Напомним, особый противопожарный режим в округе ввели с 13 июля по 15 сентября. На эти меры пошли из-за сильной жары.

Сейчас температура в округе составляет 9-12 градусов выше нуля. 10 августа ожидается дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов.

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# особый противопожарный режим , Ямал

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