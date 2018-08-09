Лесные пожары в Тюменской области отслеживают двадцать три видеокамеры

Фото dmfserwis.pl Фото dmfserwis.pl

Более 30% тюменских лесов находится под видеонаблюдением. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Алехин.

"Если где-то происходит возгорание, туда немедленно выезжают службы лесоохраны, при необходимости и наши специалисты", - пояснил он.

Сегодня за ситуацией в тюменских лесах, по данным департамента лесного Тюменской области, наблюдает 23 видеокамеры.

"Все видеокамеры расположены вблизи населенных пунктов, - пояснил директор департамента Николай Пуртов. - Они имеют круговой обзор и все эти деревни и села находятся под постоянным наблюдением".

Видеокамеры, по его словам, это очень важный источник мониторинга ситуации. И департамент планирует увеличить их количество до 50 уже в будущем году.

Всего же с начала пожароопасного периода, который в Тюменской области начался с 27 апреля, в регионе произошло 123 лесных пожара, захвативших площадь 1310,4 гектара. 94% из них были потушены в первый день.

Борис Олейник