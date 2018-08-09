Тюменцев учат правильно вести себя в лесу

Фото rosleshoz.ru Фото rosleshoz.ru

Человеческий фактор в 2018 году реже становится причиной лесных пожаров. Такими наблюдениями на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" поделился директор департамента лесного хозяйства Тюменской области Николай Пуртов.

С начала пожароопасного периода в регионе по вине человека произошло 70 лесных пожаров из 123, что составляет 57%.

"Человеческий фактор остается основной причиной пожаров, но в 2017 году этот показатель составил 74%", - сообщил он.

Такие перемены, по мнению руководителя департамента лесного хозяйства, произошли благодаря большой разъяснительной работе.

"Мы проводим серьезную агитацию, - подчеркнул он, - и не только в СМИ, где мы размещаем плакаты и ролики. В этом году мы активно вышли в социальные сети, подключили 397 сайтов муниципальных учреждений здравоохранения и культуры. Таким образом охватили аудиторию более 100 тысяч человек. Нашу информацию о лесопожарной обстановке просмотрели более миллиона раз. Кроме того, мы лично общаемся с жителями региона, провели около четырех тысяч бесед, распространили около 19 тысяч листовок".

Борис Олейник