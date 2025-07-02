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Тюменская область подтвердила высокий уровень работы с инвесторами

Экономика, 18:19 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в ТОП-38 регионов России по итогам оценки качества реализации Регионального инвестиционного стандарта и подтвердила высокий уровень работы с инвесторами в 2025 г.

По словам замминистра экономразвития РФ Мурата Керефова, в 86 регионах страны бизнес подтвердил качество внедрения стандарта. В 38 регионах команды получили высокую оценку.

Региональный инвестиционный стандарт — это единый набор инструментов, который помогает инвестору быстрее и проще реализовать свои проекты. Оценка проводилась по пяти основным элементам РИС: инвестиционная декларация содержит стратегию развития региона; агентства развития занимаются привлечением инвестиций, сопровождением проектов и консультацией предпринимателей; инвестиционный комитет создан для быстрой координации действий; инвестиционная карта с территориальным планированием, ресурсной базой, инфраструктурой, мерах поддержки и тарифах; свод инвестиционных правил с алгоритмами действий инвестора и сроками для подключения к инфраструктуре.

"Благодаря качественной работе команды региона, экспертам от деловых объединений - инвесторам в Тюменской области становится ещё проще воплощать амбициозные проекты, создавать рабочие места и вносить вклад в экономический рост", - сказала советник генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Бражник.

Бизнес может оставить обращение через "ЦУР Бизнес.72" по телефону 8-800-444-72-00 (звонок бесплатный) или задать вопрос через портал Госуслуг — обратная связь работает с 1 апреля по всей стране, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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