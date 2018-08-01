Улучшить разговорный английский юные тюменцы смогут в клубе "Brainstorm"

Фото Минобрнауки России Фото Минобрнауки России

Встречи в библиотеках, спортивные программы и культурный лужайник пройдут в Тюмени 10 августа.

Как сообщает городской департамент культуры, библиотека № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 10 часов 30 минут приглашает ребят в летнее видеокафе "Любимые мультяшки".

В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 11 часов читатели познакомятся с героями всеми любимых сказок Шарля Перро, станут участниками невероятных приключений.

В канун городского Дня здоровья на площадке Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 11 часов начнется развлекательная программа "Физкульт-Ура!". В этот день будут организованы спортивные эстафеты и конкурсы. Здесь же можно будет поучаствовать в игре по станциям и разучить веселый танец.

Юбилейный год русского писателя Льва Толстого библиотека № 10 (ул. Александра Пушкина, 10) отметит громким чтением его рассказов для детей в 15 часов 30 минут. Дети познакомятся с "Азбукой", им прочитают рассказы "Старый дед и внучек", "Котенок".

Во время спортивной программы "Новые герои" на площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 16 часов 30 минут ведущая загадает гостям праздника спортивные загадки, проведет веселые эстафеты с мячом и спортивные танцы.

Встреча клуба любителей английского языка "Brainstorm" в 17 часов 30 минут в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) будет посвящена грамматическим правилам, разборам несложной грамматики и применением этих правил в разговоре.

Центр татарской культуры в 18 часов приглашает в Зону отдыха Заречных микрорайонов на "Культурный лужайник". В программе: концерт с участием творческих коллективов Центра, викторина-конкурс, работа интерактивных площадок.