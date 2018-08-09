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В Тюмени на улице Монтажников ограничат движение

Общество, 17:21 09 августа 2018

Фото slav.ru

Движение транспорта ограничат по автомобильной дороге ул. Монтажников на примыкании к ул. Широтной (при движении от ул. Федюнинского).

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с реконструкцией тепломагистрали.

Ограничение будет происходить по графику: с 22 часов 10 августа до 6 часов 11 августа; с 22 часов 11 августа до 6 часов 12 августа; с 22 часов 12 августа до 6 часов 13 августа; с 22 часов 24 августа до 6 часов 27 августа.

Пути объезда - по улицам Янтарной, Народной, Широтной, Суходольской.

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# ограничение движения

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