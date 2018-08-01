Две тысячи тюменских многодетных семей обеспечены земельными участками

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Двум тысячам тюменским семьям с тремя и более детьми выделено 170 га. Из них 516 семей получили участок в текущем году. Объединившись, многодетные семьи Тюмени, получившие земельный участок в рамках закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей", могли бы создать самостоятельный населенный пункт – село или деревню.

Как сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области, всего в регионе земельными наделами обеспечены 6 тыс. 792 семьи, или 52,6% от числа семей, стоящих на учете. Из них 429 семей, имеющих ребенка-инвалида и/или родителя-инвалида, воспользовались преимущественным правом на получение земельного участка.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти области за 7 месяцев 2018 года сформировано шесть перечней земельных участков, в которые вошло 600 земельных участков в д. Падерина для индивидуального жилищного строительства, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям, проживающим в г. Тюмени.

В г. Заводоуковске предоставление земельных участков продолжается в микрорайоне Южный. На этой же территории предусмотрено 155 участков для семей из Ямало-Ненецкого автономного округа, выразивших желание на получение земельного участка в Тюменской области.

В ближайшей перспективе для многодетных семей, принятых на учет в г. Тюмени и Тюменском муниципальном районе, планируется предоставление земельных участков, расположенных в с. Кулига, д. Речкина, д. Криводанова и д. Решетникова (Тюменский муниципальный район).