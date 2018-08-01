Тюменцы борются за победу в национальном чемпионате WorldSkills Russia

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

14 представителей Тюменской области принимают участие в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в Южно-Сахалинске, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

В этом году финалистами стали более 700 конкурсантов, включая 152 школьника.

Тюменцы соревнуются по 13 компетенциям: Олеся Полякова "Администрирование отеля", Максим Лаврентьев "Кирпичная кладка", Эльза Вторушина "Кондитерское дело", Мария Фролова "Медицинский и социальный уход", Максим Бадрызлов "Плотницкое дело", Никита Ермолаев "Производство мебели", Сергей Славута "Промышленная автоматика", Евгений Титушин "Сантехника и отопление", Дмитрий Порудеев "Сухое строительство и штукатурные работы", Софья Криводанова "Физическая культура и спорт", Анжелика Гумерова "Флористика", Диана Жетыбаева и Дарья Оленич "Предпринимательство". В компетенции "Кондитерское дело" регион представляет юниор Варвара Шабанова.

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Сложность заданий во всех компетенциях - на уровне мирового чемпионата, работу участников оценивают 700 экспертов.

"Ребята приехали со всей России. Собирают конструкцию, которую собирали на чемпионате в Абу-Даби. Задание с небольшими изменениями. В общем, должна получиться беседка, которая будет стоять на улице. Ребята должны ее построить за три дня и еще небольшой столик. Но это задание они вряд ли осилят. Очень сложно, такое задание даже на Европе человек шесть сделают", - сообщил эксперт компетенции "Плотницкое дело" Александр Гасников.

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Наблюдать за тем, как проходят соревнования, можно в режиме онлайн на ютуб-канале Worldskills Russia, а также в группе ВКонтакте.

Чемпионат завершится 12 августа. В прошлом году участники сборной Тюменской области привезли с национального этапа одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, а также четыре медали за профессионализм.