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В Заводоуковске детям помогут собраться в школу

Общество, 17:10 10 августа 2018

Фото Минобрнауки.рф

Благотворительная акция "Скоро в школу!" продлится в Заводоуковском городском округе до 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, акция направлена на оказание помощи в подготовке детей из многодетных, малообеспеченных семей к учебному году. Принять участие в ней могут неравнодушные жители Заводоуковского округа, а также организации, предприятия, предприниматели территории. В дар принимаются новые школьные портфели, вещи и канцелярские принадлежности.

Благотворителей ждут с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Полевая, 49 (вход с ул. Механической).

Справки по телефонам: 8 (34542) 6-06-33, 8 (34542) 2-17-78.

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# благотворительность , Заводоуковский городской округ , школа

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