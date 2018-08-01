Лучшую помощь при инсульте оказывают тобольские врачи

Фото с сайта www.tobmed.ru Фото с сайта www.tobmed.ru

Первичное сосудистое отделение Областной больницы № 3 Тобольска стало лучшим в оказании помощи больным ишемическим инсультом среди больниц тюменского региона по итогам 2017 года.

Тобольскому медицинскому учреждению вручили кубок и грамоту за эффективное оказание медицинской помощи пациентам с инсультом, сообщает пресс-служба Областной больницы №3. При определении лучшего отделения учитывалось несколько показателей, в том числе применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение новых технологий.

На протяжении пяти лет, с момента открытия в 2012 году, в первичном сосудистом отделении в Тобольске пациентам с ишемическим инсультом проводится тромболитическая терапия - растворение тромба при помощи специальных препаратов. Этот высокотехнологичный вид лечения в разы увеличивает шансы спасти пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, вернуть его к нормальной жизни, восстановить способность к самообслуживанию и труду.

В 2017 году врачи Областной больницы № 3 внедрили новую технологию лечения инсульта – тромбоэкстракцию. Во время этой манипуляции эндоваскулярные хирурги под рентгенконтролем извлекают тромб из русла пораженного сосуда головного мозга. Метод тромбоэкстракции наиболее безопасен для пациентов и позволяет эффективно оказывать помощь в экстренных случаях с минимальными осложнениями. Успех таких операций — это совокупность мастерства, опыта специалистов и четкой организации медицинской помощи пациентам с инсультами.

Эти методы могут успешно применяться лишь в определенный период времени – в первые четыре часа после развития признаков инсульта. По этой причине нужно незамедлительно обратиться в скорую помощь, если заметили, что у вас или у ваших близких внезапно нарушилась речь, появилась асимметрия лица, онемели рука или нога.

Количество тромболизисов, проведенных Тобольским ПСО № 1, увеличилось до 8 % от общего числа пациентов – и это при установленном Минздравом РФ нормативе в 5%.

Помимо оказания экстренной помощи, специалисты сосудистого центра проводят реабилитационные мероприятия больным с инсультом уже в первые сутки пребывания в стационаре. Они включают раннюю мобилизацию, физиопроцедуры, массаж, занятия с инструктором по лечебной физкультуре, психологом и логопедом. В совокупности это позволяет добиться того, что две трети пациентов выписываются практически с полным восстановлением работоспособности и самообслуживания.

За тобольским ПСО, рассчитанным на 30 пациентов, закреплено 65 сотрудников, включая врачей, средний и младший медперсонал. Отделение обслуживает 270 населенных пунктов