Тюменцев приглашают познакомиться с культурой северных кочевников

Фото Ирины Алькаевой Фото Ирины Алькаевой

Этнографическая выставка "Открытый чум" распахнула двери для посетителей в музейном комплексе им И.Я. Словцова. Она приурочена к Международному дню коренных народов мира и будет работать до 1 сентября включительно, рассказали в пресс-службе музейно-просветительского объединения.

На открытии гостей встречал Хозяин чума, который провел символический обряд очищения и рассказал о традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, их семейно-бытовых, воспитательных традициях, культуре проживания в экстремальных условиях Севера.

Также на сцене комплекса выступили взрослые и детские ансамбли песен и танцев. На открытой площадке проходили интересные мастер-классы, поучаствовать в которых совершенно бесплатно могли люди любого возраста.Так, десятки тюменцев попробовали художественную резьбу по кости и изготовили игровую куклу "Сорока –ворона".

Больше информации о выставке можно найти в группе: https://vk.com/tmpo72.