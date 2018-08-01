Александр Моор наградил югорских строителей за участие в программе "Сотрудничество"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более ста объектов возвели строители Тюменской области, Югры и Ямала за годы реализации программы "Сотрудничество". Об этом завил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, которое прошло во Дворце искусств в Нижневартовске.

"Программа "Сотрудничество" - прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития Тюменской области, Югры и Ямала. За время ее действия реализовано свыше сотни строительных проектов - это качественные дороги, школы, детские сады, спортивные комплексы и больницы. И все это было бы невозможно без созидательного труда строителей", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора отметил, что в Тюменской области и северных автономных округах идет активная работа по созданию комфортной и благоустроенной среды для проживания, внедряются новые строительные технологии и материалы, реализуется концепция "умного города".

"Все это значит, что мы думаем о будущем. О нашем общем будущем", - заявил Александр Моор.

Губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова рассказала, что победивший на конкурсе слоганов к Дню строителя девиз "Мы строим Югру!" доказывает, что все жители региона причастны к его судьбе. "В этом смысле мы все - строители", - заявила она.

По мнению депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева, немногие регионы страны могут похвастаться такими объемами и качеством строительства. Народный избранник пожелал коллегам-строителям хороших контрактов.

Александр Моор вручил пяти югорским строителям награды Тюменской области за добросовестный труд и весомый вклад в реализацию программы "Сотрудничество". Врио губернатора пожелал югорчанам успехов в труде и новых амбициозных проектов.

Большой интерес у гостей праздника вызвала размещенная в фойе Дворца искусств выставка детских рисунков "Мои родители - строители".

Евгений Бабенко