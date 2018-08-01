Подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Фото РИА Новости / Алексей Никольский Фото РИА Новости / Алексей Никольский

Главы стран Каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Как передает корреспондент РИА Новости, подписи под конвенцией на торжественной церемонии, которая прошла в Актау после окончания пятого Каспийского саммита, поставили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани.

Эксперты называют подписанный пятью лидерами документ "конституцией" Каспийского моря.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, главной заслугой конвенции станет то, что она закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.

Спустя 22 года после начала переговоров стороны, наконец, пришли к решению: Каспий — не озеро и не море, или то и другое одновременно. Как пояснил РИА Новости заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, страны "пятерки" создают "некий гибрид", нечто среднее между морским делением, с выделением шельфа, свободной экономической зоны, рыболовной зоны, и в результате получается "совершенно уникальный документ".

По мнению экспертов, конвенция важна и как пример того, как можно дипломатическими усилиями решить сложные, долготекущие, потенциально опасные проблемы в многостороннем формате.