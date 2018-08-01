Тюменцы успешно выступили в национальном чемпионате WorldSkills Russia

Фото worldskills.ru Фото worldskills.ru

Четыре медали завоевала команда Тюменской области в финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске.

В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. Соревнования проходили на площадках ТВЦ "Аллея" и аэродрома "Пушистый". В них приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.

В компетенции "Сантехника и отопление" первое место занял Евгений Титушин из Тобольского многопрофильного техникума. Также золото на счету Максим Лаврентьев из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Он отличился в компетенции "Кирпичная кладка".

Второе место в компетенции "Поварское дело" среди юниоров заняла Варвара Шабанова, представляющая Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Третье место в компетенции "Медицинский и социальный уход" заняла Мария Фролова из Тобольского медицинского колледжа.

Кроме того, представители региона получили пять медальонов за профессионализм. Дмитрий Порудеев из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", Эльза Вторушина из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в компетенции "Кондитерское дело", Олеся Полякова из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в компетенции "Администрирование отеля", Дарья Оленич и Диана Жэтыбаева из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в компетенции "Предпринимательство".

В общем рейтинге Тюменская область заняла 12 место из 85 регионов. Первое место заняла сборная Москвы, второе – команда Республики Татарстан, третье – Московская область.

Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, чтобы представлять страну на международных первенствах.