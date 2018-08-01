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Роспотребнадзор оказывает помощь клиентам "Натали Турс"

Общество, 17:04 13 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Клиентам туроператора "Натали Турс" готовы оказать помощь в Тюмени, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ведомство открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещение убытков. Роспотребнадзором разработан пошаговый алгоритм действий для подобных ситуаций. Он размещен на сайте ведомства.

Управление обращает внимание потребителей, что в случае объявления о приостановлении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств, обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Если потребителям отказано в удовлетворении законных требований, управление готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав.

Консультацию можно получить, обратившись в общественную приемную по адресу: Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо позвонив по телефону (3452) 20-86-66, также в Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Холодильная, 57, либо по телефону (3452) 567-990.

На сегодняшний день в управление Роспотребнадзора поступило порядка 40 звонков. Всем обратившимся дали рекомендации в соответствии с разработанным алгоритмом. Письменных обращений не поступало.

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# горячая линия , Натали Турс , Роспотребнадзор

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